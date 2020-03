Baja en precios de gasolinas “ayuda a que no se sienta tanto la crisis” del COVID-19, dijo AMLO

En un video, López Obrador se detuvo en una estación de gasolina en Oaxaca para demostrar quebajo el precio de las gasolinas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que tomó la decisión de bajar el precio de las gasolinas para tamèrar la “crisis” del coronavirus (COVID-19) en el país.

En un video distribuido en redes sociales, López Obrador se detuvo en una estación de gasolina en el estado de Oaxaca para demostrar que el costo estaba en 16.65 el litro de Magna y 17.79 pesos en el caso de la Premium.

“Tomamos la decisión de bajar el precio (…) yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales, y he cumplido con eso: no ha aumentado la gasolina desde que asumí la Presidencia”.

“Decidí que bajaran de precio para que nos ayude a atemperar, a que no se sienta tanto la crisis económica, porque al aumentar la gasolina aumenta todo, hay carestía. Aquí la gasolina en Oaxaca, en esta estación de servicio 16.65 pesos el litro, la Magna; la Premium, 17.79 pesos”, dijo.

“Vamos a mantener estos precios y es probable que bajen un poco más, esto ayuda a que no se sienta tanto la crisis que produjo esta pandemia que afortunadamente todavía no nos afecta en México”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital