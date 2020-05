Aún sin ser derechohabientes, IMSS atenderá a personas con COVID-19

Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el organismo de salud atenderá a cualquier persona con coronavirus COVID-19, aún sin ser derechohabiente.

“Sabíamos que eso iba a ocurrir (…) llegamos a este punto que debemos integrarnos y trabajar solamente como un único sistema de salud del Estado mexicano. No se trata, en el caso del IMSS, solamente porque exista un mandato legal que nos marca justo esto: el deber de atender a la población no derechohabiente en situaciones de emergencia”, apuntó en la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

— Zoé Robledo (@zoerobledo) May 1, 2020

Hoy en la mañanera anunciamos que ante el reto histórico de la emergencia sanitaria, @Tu_IMSS NO cerrará sus puertas a NADIE para ser atendido por #COVID19

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que este mandato se realizará a partir de este viernes, e hizo énfasis en que más de la mitad de la población del país no tiene seguridad social.

“Reafirmar lo que aquí expresó el director del IMSS, por encima de cualquier ley, de cualquier reglamento está la Constitución, y el artículo 4 establece el derecho del pueblo a la salud, no es solo para emergencias. Llevamos a cabo una reforma para que se garantice el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos”, argumentó.

“Todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población en general, a la población abierta que no tiene seguridad social. Esto que estamos haciendo es llevar la práctica ese principio. Sería violatorio de la Constitución si va un enfermo a un hospital del IMSS y no lo pueden atender porque no es derechohabiente, esto también que quede muy claro para directivos de los hospitales”, señaló.