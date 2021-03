Audio Diputado del PAN afirma que puede gastarse el erario “con quien yo quiera”; lo separan del cargo

Javier Estrada, diputado local de Michoacán por el PAN, desató la polémica por afirmar que puede gastarse el dinero del erario en lo que desee, inclusive en ‘putas’.

Diputado local de Michoacán y coordinador de la bancada panista @JEstrada_PAN Javier Estrada Cárdenas expresó que él se puede gastar el dinero público del Congreso “hasta con putas” y no tiene por que entregar cuentas al auditor, incluso propone destituirlo. pic.twitter.com/G0YW2w4qoD

En redes sociales se difundió el audio de una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local con fecha de noviembre del año pasado, cuando él la presidía.

En la junta se abordó la fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán a los legisladores.

Estrada Cárdenas recriminó que el auditor no podía tratar a los diputados “como cualquier hijo de vecino” al asegurar que ellos son sus patrones “le guste o no le guste”.

Son mamadas. Yo me puedo gasta el dinero con quien yo quiera, hasta con putas… ¿Quién se cree?… a mí no me va a amedrentar”, sentenció.