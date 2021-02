ASF reconoce inconsistencias en la cuantificación vinculada al cálculo de la cancelación del NAIM

La Auditoría Superior de la Federación reconoció que existen inconsistencias en la cuantificación vinculada al cálculo de la cancelación del NAIM

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció que existen inconsistencias en la cuantificación vinculada al cálculo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

Por medio de un comunicado, apuntó que el contenido de la auditoría está siendo objeto de una revisión exhaustiva, particularmente en relación con la metodología utilizada para determinar la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

“Al momento se ha detectado, ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”, apuntó el organismo.

De manera preliminar, la Auditoría Superior apuntó que se ha detectado que el costo de la cancelación del NAIM considera los “flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida; asimismo, contempla Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos; además, contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación”.

Cuando la Auditoría Especial de Desempeño cuente con mayores elementos, se dará a conocer el resultado final de la revisión de la auditoría número 1394-DE.

“Con apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México puede presentar las cifras, análisis y modelo que considere pertinentes al respecto, los cuales serán analizadas en su seguimiento”, apuntó la ASF.

Noticia en desarrollo…