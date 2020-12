Asevera AMLO que su gobierno “no tiene una oposición muy fuerte”

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que su gobierno no tiene una oposición fuerte.

Esto fue señalado por el mandatario mexicano al referirse a las diferencias que tiene con los gobernadores de la Alianza Federalista, y que calificó como “consustancial a la democracia”.

La verdad es que no tenemos una oposición muy fuerte, además los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, entonces no hay nada que temer, tiene que haber oposición si no sería una dictadura, no habría democracia”, recalcó.