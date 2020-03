Asesinan a 21 mujeres entre el 8 y 9 de marzo

López Obrador destaca disminución de homicidios dolosos en el país; el 8 y 9 de marzo, días de movilización, fueron asesinadas 21 mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante el paro nacional #UnDíaSinNosotras realizado este lunes 9 de marzo, disminuyó la violencia en el país y el número de homicidios, así como otros delitos.

“Inclusive hasta en lo que tiene que ver con la violencia en general, que desgraciadamente padecemos, ayer bajó en el país el número de homicidios y otros delitos“, aseveró.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario aseguró que “lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia“.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, este lunes 9 de marzo fueron registrados 72 homicidios dolosos en el país, por lo que presumió que México vivió un día con menos asesinatos.

El presidente mostró una gráfica en la que se señala que en durante el paro #UnDíaSinNosotras fueron asesinadas 10 mujeres. Un día antes, el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, asesinaron a 11 mujeres.

Dijo no tener información objetiva sobre cuántas mujeres pararon ayer, aunque “fue muy buena la jornada y sobre todo no hubo violencia, porque no se gana nada con la violencia”.

En una jornada histórica, las mexicanas faltaron este lunes a sus trabajos para sumarse al primer paro nacional de mujeres convocado contra los feminicidios que tuvo un gran seguimiento en oficinas de gobierno, universidades y grandes multinacionales, pero poco en los comercios.

El día después de la gran manifestación que colapsó Ciudad de México con motivo del Día Internacional de la Mujer, las mexicanas estaban convocadas a no trabajar ni consumir durante el llamado #UnDíaSinNosotras para visibilizar su ausencia en una sociedad golpeada por 10 feminicidios diarios.

Con información de López-Dóriga Digital