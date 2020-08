Asegura FGR bienes a Emilio Lozoya con valor equiparable a compra de Agronitrogenados

La Fiscalía General de la República (FGR) ha asegurado bienes a Emilio Lozoya, en México y en Europa, equiparables al daño provocado por la compra de la planta de Agronitrogenados, calculado en 200 millones de dólares.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero, sentenció que una de las funciones que se tiene en materia de justicia es la reparación del daño, que en el caso Lozoya se dio en detrimento del Estado Mexicano, en una compra que no debió hacerse.

A este señor se le han asegurado todos los bienes a los que hemos tenido acceso y se le siguen asegurando bienes, en Europa y en todos lados a los que están vinculados con él, porque si no hay reparación del daño no hay justicia”, dijo en un conservatorio sobre el caso.

Durante su participación en el ‘Seminario sobre violencia y paz‘, el fiscal general de la República agregó que Lozoya podría renunciar a los bienes que adquirió con los recursos producto de un delito, como su casa de Lomas de Bezares y la adquirida en Ixtapa a nombre de su esposa.

El fiscal Gertz Manero también aseguró que cada delito de imputación contra el exdirector de Pemex pasó la prueba de la prescripción, pues de lo contrario, la Fiscalía no habría obtenido la orden de aprehensión en su contra.

El caso de la prescripción para la imputación a este individuo, no tengo ningún problema”, afirmó.

Agregó que para el caso Lozoya la FGR cuenta con seis meses, y que para los presuntos casos de corrupción que denunció este martes se necesitan desahogar las testimoniales.

Las pruebas documentales se desahogan por sí mismas y hacer las valoraciones periciales que sean necesarias. Y tenemos que llamar a declarar a quienes tengan que declarar, si no declaran tampoco me detiene el procedimiento. El nuevo procedimiento no nos invalida ni nos estorba para poder llevar a judicializar el asunto”, explicó.