“Aquí estoy dando la cara”, Osorio Chong rechaza poseer inmuebles en la Ciudad de México

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aclaró que no cuenta con inmuebles en la Ciudad de México, luego de que se informara en un medio nacional de una investigación al legislador por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Como lo señalé en su momento, ninguna de estas propiedades, de estos inmuebles son míos ni de mi familia. En la vivienda en la que estoy la habito desde julio de 2014, es rentada, no es de mi propiedad, no es de mi familia, aquí está el contrato en el que puedo hacerlo público” expresó en un video difundido en redes sociales.

Osorio Chong recordó que es originario de Pachuca, Hidalgo, y que cuando termine sus responsabilidades regresará a dicha localidad, “por eso es que no somos propietarios de ningún inmueble y se puede comprobar en el registro público”.

El senador priista reconoció que existe un proceso administrativo por parte de la Función Pública relacionado con una supuesta inconsistencia en un crédito hipotecario solicitado a un banco.

Exhortó a la SFP para que “las investigaciones en curso y la información que de ellas deriven se manejen con pulcritud” y aseveró que las filtraciones a los medios “distraen la atención, contaminan los procesos y generan suspicacias”.

No he cometido actos al marco de la ley y no tenemos nada que ocultar, prueba de ello es que aquí estoy y seguiré dando la cara como siempre lo he hecho” expresó.