Amparo no modificará ni detendrá plan nacional de vacunación contra COVID-19 en México, dijo AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador no cree que un amparo modifique o detenga el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en México.

Esto luego de que el juez Octavo de Distrito en materia Administrativa ordenará modificar el plan nacional de vacunación, en donde apuntó que se debe dar prioridad a personas en riesgo por enfermedades crónicas sin importar la edad.

No tenía información, pero es improcedente (el amparo), no vamos a dejar de cumplir con la ley, per no creo que un amparo se detenga todo el plan nacional de vacunación”, argumentó el presidente.

El mandatario mexicano mexicano no dudó que a raíz de esta resolución del juez, la cual apuntó será atendida por su gobierno, se desate una andanada de amparos por parte de personas que buscan ser vacunadas contra el COVID-19.

Vamos a atender esto del amparo, pero no creo que con un amparo se detenga el plan de vacunación, no creo que tenga sustento legal constitucional, pero tampoco dudo que se desate una campaña de amparos”, adujo.

López Obrador arremetió contra los que calificó como sus adversarios, tanto políticos como medios de comunicación, por impulsar este tipo de acciones jurídicas.

“Nuestros adversarios está muy ofuscados, nerviosísimos, y los medios de información que están a servicio de la mafia del poder, están en un plan de mucha desinformación, en vez de ayudar y solidarizarse, el que no ayude mejor que no estorbe, pero no es así”, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital