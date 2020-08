AMLO ve posible realizar consulta a expresidentes en 2021

López Obrador refirió que esperará a que ciudadanos y legisladores interpongan solicitud para abrir consulta y juzgar a expresidentes

El mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó que sí visualiza que el 1 de agosto de 2021 se realice la consulta pública para juzgar a expresidentes.

“Yo creo que es necesario (consulta para juzgar a expresidentes), sí lo veo (posible realizarla), no lo descartó pero hay que esperar”, externó este viernes en Reynosa, Tamaulipas.

El mandatario mexicano refirió que esperará a que ciudadanos y legisladores interpongan la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Creo que es necesario, lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo, me he comprometido a mandar obedeciendo. Se hace la solicitud si la Corte dice que es Constitucional la consulta, va a a INE y se le pregunta al pueblo”, externó.

“Si yo hago la solicitud tengo que fundarla, como la tiene que fundar los ciudadanos y los legisladores si la solicitan, y se tiene que presentar un proyecto de pregunta. No nos adelantemos, vamos a esperar”, indicó.

Con información de López-Dóriga Digital