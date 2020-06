AMLO sugiere desaparecer organismos como Conapred; la gente “no ha recibido ningún beneficio”, asegura

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) no son conocidos ni han dado beneficios al pueblo de México.

El mandatario mexicano sugirió desaparecer Conapred y que la Secretaría de Gobernación (Segob) “se haga cargo” de las funciones de dicho organismo para combatir la discriminación y el clasismo en el país.

Ayer se pensó que no tenía información suficiente o que estaba simulando cuando dije que no sabía de la función de un organismo supuestamente para combatir la discriminación, pero yo pregunto a todos los mexicanos ¿sabían que existía ese organismo?, que por cierto ¿cómo se llama? ¡Conapred! ¿Sabían los mexicanos del Conapred? Ya me enteré que lo crearon bajo el gobierno del presidente Fox, pero así se crearon todo estos organismos”, señaló.

“Todos estos organismos consumen presupuesto, todos tienen recursos, no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos. Se crearon muchos de ellos para similar que se combatía la discriminación, el racismo, la corrupción.

Uno puede preguntarse ¿y para qué las Secretarías? ¿para qué la Fiscalía?; si hay una violación a un derecho humano fundamental, hay instancias, pero se multiplicaron, surgieron como hongos después de la lluvia”, detalló.