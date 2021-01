AMLO señala que acusaciones de violación contra Félix Salgado Macedonio son “asunto partidista”

En la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador pidió un proceso justo en el caso de Salgado Macedonio

El presidente Andrés Manuel López Obrador considero como un “asunto partidista” las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, y pidió que la autoridad correspondiente resuelva sobre el asunto.

En la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador pidió un proceso justo en el caso de Salgado Macedonio.

Es un asunto partidista y producto de la temporada, hay una competencia en algunos estados porque vienen elecciones, todo esto genera polémicas acusaciones, por eso hablo de que es producto de la temporada”, refirió.

Que la autoridad competente sea la que se resuelve. Son cosas distintas, pero yo fui acusado injustamente para que mi nombre no apareciera en la boleta de a elección de 2006, me fabricaron el delito. Yo no puedo a la ligera descalificar a nadie, que a autoridad resuelve y se apeguen a la justicia”, detalló.

Lo único que puedo comentarle es que cuando hay elecciones se trata de descalificar al adversario, de una u otra manera. Que a autoridad resuelva, que sean procesos justos”, argumentó.

Ayer, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena iniciará una investigación de oficio en contra de Salgado Macedonio, por las acusaciones de que presuntamente violó a una mujer en el año 2016, cuando trabajaba en un periódico de Acapulco.

Con información de López-Dóriga Digital