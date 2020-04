AMLO reta a “conservadores” a adelantar consulta de revocación de mandato

En la conferencia matutina, López Obrador retó a los "conservadores" a adelantar la revocación de mandato de su cargo

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los “conservadores” a adelantar la consulta de revocación de mandato de su cargo para las elecciones federales de 2021 y no en el 2022.

“Vamos a estar aquí (en la Presidencia) hasta que el pueblo lo decida, por eso propusimos la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Por autoridad moral, por honestidad, no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente, no es de que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a fuerza”, refirió.

“Propuse que se hiciera, para que no costara, el mismo día de la elección federal, es decir el año próximo, en la elección de junio. Se opusieron los conservad0res en el Congreso a esa fecha”, reiteró.

“¿Qué les ofrezco a los conservadores? Que sea el pueblo de manera pacífica quien decida. Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación de mandato no sea hasta el 2022, que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones el mismo día, es una tarjeta adicional”, argumentó.

López Obrador incluso propuso enviar mañana mismo la iniciativa de reforma al Congreso en caso de que se aceptara la propuesta de adelantar la revocación de mandato.

“Podemos hacer el cambio a la Constitución, envió, si me responden hoy, mañana la iniciativa de reforma constitucional. Esto ayudaría para que se aminorara el ansia y que en este tiempo bajara el enojo. El mejor método para resolver diferencias es el método democrático”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital