AMLO respeta, pero no comparte opinión de Trump sobre situación de COVID-19 en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que respeta, pero no comparte, la opinión del mandatario estadounidense Donald Trump, quien señaló e medios que se enfocaran más en México y no en Estados Unidos con respecto a la situación del COVID-19.

López Obrador atribuyó estas declaraciones de Trump al ambiente electoral que se vive en los Estados Unidos, y refirió que existen buenas relaciones con el gobierno de dicho país.

“Respeto el punto de vista del presidente Trump; no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar como se dice coloquialmente (…) Vamos a respetar siempre la opinión del presidente Donald Trump”, aseveró.