AMLO reclama que manipularon su frase #YaChole; asegura que no está contra las mujeres

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los “conservadores” y la prensa sacaron de contexto su frase #YaChole“, con respecto al caso Félix Salgado Macedonio.

López Obrador volvió a referirse al Caso Salgado Macedonio, quien el viernes dejó de ser candidato a gobernador de Guerrero después de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ordenara reponer el proceso de selección tras las denuncias por abuso sexual .

López Obrador dejó en claro que está a favor de las mujeres y que “no pueden haber linchamientos políticos ni politiquería” en el asunto de Salgado Macedonio.

No estoy en contra de las mujeres. Respeto tanto a las mujeres que la mayoría de quienes me ayudan en el gobierno son mujeres, pero no de ahora, fui el primero en México en tener un gobierno con un gabinete en donde predominaban las mujeres”, argumentó.

“Hay programas del Bienestar donde son más las mujeres que se benefician que los hombres. Claro que respeto a las mujeres y estoy en contra de la violencia contra las mujeres, en contra de los feminicidios y todos los días lucho para proteger a las mujeres, es mi trabajo”, destacó.

El jefe del Ejecutivo federal aseveró que sus adversarios usan cualquier causa movimiento social para atacar a su gobierno.

Lo más importante de todo es tener la conciencia tranquila. El tribunal que me juzga es mi conciencia, por eso no pueden, porque tenemos autoridad moral. Esa es la muralla, mi escudo protector, mi ‘detente’: el no mentir el no robar, el no traicionar al pueblo”, destacó.