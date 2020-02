AMLO reclama “oportunismo” a quienes lo culpan de problemas en México

López Obrador pidió a críticos "no lucrar con el dolor de las personas" y "no ser oportunistas" ante temas como los feminicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los “conservadores” tras las críticas ante la actuación del gobierno federal ante el tema de los feminicidios,

El mandatario mexicano pidió no lucrar con el dolor de las personas y no ser oportunistas ante temas como los feminicidios.

“Recordarles a los conservadores que no somos iguales, ahora en medios, no en todos, hay sobre estos lamentables hechos mucho oportunismo en estos temas, zopilotean“, afirmó.

“Vi hasta un cuestionamiento sobre quien fue secretario particular de Zedillo, Liébano Sáenz, muy preocupado supuestamente; es cosa de recordarle que cuando estaba en la Presidencia se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, ¿saben cuánto le ha costado país? 2 billones de pesos”, apuntó.

“(Los críticos dicen que ) ‘desde que llegó Andrés Manuel se agravaron todos los males, todo se gravó, él es el culpable’. No estoy evadiendo mi responsabilidad, quiero que seamos lo más objetivos posible y que actuemos con integridad y se hable con la verdad. ¿Cómo vamos a utilizar el dolor humano para dispersar nuestras fobias políticas? No es así”, aseveró.

“Entiendo que en una circunstancia como esta haya una exigencia de justicia, es lo que se debe de hacer, es lo mínimo, pero no debe de actuarse con oportunismo, es un asunto muy serio, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar”, apuntó.

López Obrador detalló que “esto no significa censura, es nada más poner las cosas en su lugar. De repente nos salen paladines de la justicia, quienes formaron parte del régimen opresor, de corrupción, de pillaje.

Con información de López-Dóriga Digital