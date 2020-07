AMLO propone reforma para evitar que delincuentes salgan por motivos de procedimiento

"Una reforma que permita resolver este problema del otorgamiento de libertad a presuntos delincuentes por el hecho de que se integran mal las averiguaciones", dijo López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, propuso una reforma para acabar con la liberación de presuntos delincuentes por motivos de procedimiento.

El mandatario mexicano volvió a hacer referencia a la liberación de José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien presumiblemente dio dinero para su libertad a un juzgado federal.

“En lo general sería muy bueno el que se pensará en resolver en definitivo, pero esto tendría que salir del Congreso y del Poder Judicial, no necesariamente del Ejecutivo un análisis de fondo para hacer una reforma que permita resolver en definitiva este problema del otorgamiento de libertad a presuntos delincuentes por el hecho de que se integran mal las averiguaciones”, dijo.

“Se usa eso, desde hace mucho tiempo, pero se intensificó en los últimos tiempos, el que está mal hecha la averiguación, no coincide la hora, no está bien el domicilio, por cualquier cosa; que llegó tarde la orden de cateo, o sea cómo resolverlo, cómo no dejar márgenes a la interpretación y ser muy precisos ¿Por qué no pensar en la posibilidad de reponer el procedimiento y no dejar en libertad a diestra y siniestra? Lo que está probado es que se usa como excusa para liberar a personas por dinero”, refirió.

López Obrador pidió a los jueces y magistrados actuar con criterio a la hora de resolver los asuntos de delincuentes, resaltándoles la necesidad de hacer justicia en los casos.

“Es Suprema Corte de Justicia, no es tribunal de derecho no es tribunal o suprema corte de derecho, es de la justicia. No puede ser que por procedimientos no se haga justicia, se tiene que arreglar y se puede. Hay que atender el asunto de fondo, lo que acaba de pasar es una burla y demuestra el nivel de descomposición que existe en la impartición de justicia”, aclaró.

“Que ya se termine con esa excusa, ese pretexto, desde luego que no se deje de capacitar a los policías, a los elementos que ponen a disposición a los presuntos delincuentes, pero que también el juez actúe con un criterio de justicia, ¿qué no sabían los jueces quiénes están ahí detenidos, quiénes son?”, enfatizó.

