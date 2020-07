AMLO promete a funcionarios de Economía que no se les quitará su computadora

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que a los funcionarios de la Secretaría de Economía (SE) no se les dejará sin su computadora para realizar su trabajo, ni tendrán que pagar cuatro mil pesos por su equipo de cómputo.

López Obrador señaló que seguirá la austeridad en la administración federal y detalló que quien emitió el documento interno fue para desacreditar a su gobierno.

Primero, no va a suceder eso (dejarlos sin computadora), segundo, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas y médicos los enfermos, que los adultos mayores no se queden sin su pensión, no queremos que los estudiante pobres no se queden sin sus becas. Debemos tener una idea general de las cosas, un servidor público no puede estar pensando en sí mismo”, expresó.

“No van a poner nada (sobre los cuatro mil pesos), es una exageración, no se va a aplicar, la que emitió el documento lo hace para que se desacredite al gobierno. Hay mucha gente en el gobierno, sobre todo en los mandos intermedios y que viene de la época neoliberal, que entraron por los trabajos que hicieron en las elecciones a favor de los candidatos y siguen pensando igual, pero ya se va llevó a cabo un cambio”, refirió.