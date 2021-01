AMLO prevé ser vacunado a finales de febrero con dosis de CanSino

El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé ser vacunado contra el COVID-19 a finales de febrero , muy probablemente con una dosis de la farmacéutica chino CanSino Bio.

¿Cuando me tocaría? Cuando se vacune a adultos mayores de las grandes ciudades, como yo vivo aquí (en la CDMX) me va a tocar esa vacuna, con la CanSino, me va a corresponder a finales de febrero vacunarme”, reveló.