AMLO pide a oaxaqueños juntar dinero para ‘cachito’ de rifa del avión presidencial

Este sábado en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya no hay lujos en el gobierno federal

En su su visita a Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los pobladores a juntar su dinero para comprar su ‘cachito‘ para la rifa del avión presidencial.

“Claro, el ‘cachito’ para la rifa del avión presidencial. Quién quita y el premio quede en esta región”, aseveró.

López Obrador señaló que ya no hay lujos en el gobierno, debido a que “se están vendiendo aviones, los helicópteros, ya está prohibido andar en avión, en helicóptero, ahora es ras de tierra todos los servidores públicos”.

“Estamos vendiendo 72 aviones y helicópteros, estamos vendiendo el avión presidencial, lujosísimo. Me da hasta pena hablar aquí, que hay tanta pobreza, de las extravagancias, de los lujos de ese avión, que no debieron comprarlo, nada más que tenían una mentalidad faraónica los que gobernaban el país, se les olvidó de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya estamos acabando con todo eso. Pero no solo es deshacerse de esas extravagancias, sino ahorrar”, aseveró.

“Me da mucho gusto que, por ejemplo, las camionetas que tenía el Estado Mayor Presidencial, blindadas, se vendieron y el dinero vino acá y a otras comunidades, a Yucuná y a otras comunidades. Se vendieron camionetas que tenían lo del Estado Mayor, blindadas”, argumentó.

Con información de Milenio