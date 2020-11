AMLO pide a FRENAAA resolver si se queda o no en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es son los dirigentes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) quienes tienen que hacerse cargo y resolver si se van o no del Zócalo capitalino.

El mandatario mexicano negó que sean seguidores a su gobierno quienes acampan en el Zócalo, y recalcó que en FRENAAA hubo una escisión en el movimiento.

Señaló que hay un diferendo porque los de FRENAAA, tanto los directivos “que no los patrocinadores” dicen que ya levantaron el plantón y afirman que “vamos a seguir luchando”. El presidente aseguró que “eso está muy bien, que no se desanimen, pero se quedaron ahí miembros de la organización porque se dividieron”, externó.

Ahora el señor (Gilberto) Lozano dice que los que se quedaron son de nosotros y no, no, son de ellos mismos porque no se pusieron de acuerdo y se quedaron ahí porque es muy difícil levantar un movimiento, más cuando no hay una causa justa. Ellos tienen que hacerse cargo y resolver”, destacó.