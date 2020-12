AMLO llama a cuidarse ante incremento en contagios por COVID-19; afirma que hospitales no serán rebasados

López Obrador hizo un llamado a habitantes de Ciudad de México, la cual se encuentra emergencia por COVID-19, ante el incremento en contagios y hospitalizaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los ciudadanos para cuidarse ante el incremento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en ocho estados del país.

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador hizo un especial llamado a los habitantes de la Ciudad de México, la cual se encuentra emergencia por coronavirus, aunque solicitó solo salir de su casa para lo estrictamente necesario.

Hacer un llamado a todos los mexicanos, en especial a los capitalinos, a quienes vivimos en la CDMX, para cuidarnos en estos días en todo el país, sigue afectando la pandemia del COVID, pero hay ocho estados en donde está creciendo el contagio, una de estas entidades es la CDMX, en los últimos tiempos ha habido más hospitalizaciones, hay más contagios”, expresó.

“Podemos, como lo hemos hecho, controlar esta situación si nos cuidamos, lo que debemos de pensar es que falta muy poco para el 24 de diciembre, les hablaba del comportamiento de quienes vivimos aquí, de cómo se procura estar en familia del 24 y a partir del 25 de diciembre la ciudad se vacía, ya no hay movimiento hasta las vísperas de la llegada de Reyes Magos”, apuntó.

“Lo que tenemos que procurar es cuidarnos hasta antes del 24, desde luego cuidarnos siempre pero de manera especial si podemos no salir o solo salir por lo indispensable, pop sustento o una compra verdaderamente necesaria, no por algo superfluo, entonces sí con cuidado, pero procurar estar en casa, que no hagamos festejemos”, refirió.

López Obrador recalcó que se está haciendo lo que al gobierno le corresponde para ampliar la capacidad hospitalaria de la Ciudad de México, y dejó en claro que no será rebasada pese al número de contagios de los últimos días.

Estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos ampliando el número de camas. Solo en ocho estados hay incrementos (…) Vamos a tener más camas, no vamos a ser rebasados, pero no queremos que estén llenos los hospitales, cuidemos nuestras vidas”, adujo.

El mandatario mexicano recalcó que no habrá un cierre total de la economía: “prohibido prohibir, no se trata de cerrar toda la actividad económica, comercial, incluso la recreación, no se trata de eso, se trata de que nos cuidemos”.

Con información de López-Dóriga Digital