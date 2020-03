AMLO lamenta muertes por medicamento contaminado en hospital de Pemex en Tabasco

López Obrador envió sus condolencias a familiares de las personas muertas por la aplicación de medicamento contaminado en Tabasco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la muerte de al menos seis personas en el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco, por la aplicación de medicamento contaminado, por lo que envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Todo esto es lo que nos lleva a renovar el gobierno. Lo mismo en el caso de las medicinas, las farmacéuticas, los proveedores de medicina echados a perder, capaces de todo. Acabamos de tener el problema, lamentable, me duele, de la pérdida de vidas, seis muertos porque se les aplicó medicamento contaminado. El proveedor de los mismos de siempre”, aseveró.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario deseó la pronta recuperación de todos los enfermos que están en terapia intensiva y quienes están en mal estado de salud por esta situación.

Detalló que por estos hechos se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, además de que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para “que no haya impunidad, que se aplique la ley y que se castigue a los responsables”.

Explicó que las empresas que distribuían los medicamentos se obtenían ganancias de alrededor de 100 mil millones de pesos al año, por lo que afirmó que se hará una limpia de toda la industria farmacéutica.

“Era lo que se les compraba y no había medicamentos o no había cuidado en el manejo de los medicamentos (…) vamos a desinfectar, a limpiar toda esa industria y vamos a traer los medicamentos para que no falten”, aseveró.

Dijo que muchas personas han muerto por intoxicación o contaminación de medicamentos y no se sabía porqué se ocultaban los hechos, toda vez que habían “muchos los intereses”.

El presidente López Obrador aseguró que las empresas que distribuyen actualmente los medicamentos tendrán que hacer negocios “con ganancias razonables, con ética, con dimensión social”.

En este sentido, acusó que el neoliberalismo fue un rotundo fracaso, debido al “daño moral que causó. Este afán de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Pese a que Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoce que siete personas han muerto por el suministro de un medicamento contaminado para la hemodiálisis en el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco, versiones señalan que suman nueve decesos.

Con información de López-Dóriga Digital