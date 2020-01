AMLO instruye a Segob a “no meterse” con datos biométricos del INE

Andrés Manuel López Obrador indicó que dio instrucciones a Olga Sánchez Cordero, "que no insistiera" con los datos biométricos del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a “no meterse” con los datos biométricos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario afirmó que lo anterior es para “no dar motivo de que tienen interés en controlar, como en las dictaduras, la situación de cada persona”.

Explicó que la solicitud sobre esto no fue atendida por el INE, por lo que le pidió a Sánchez Cordero “que no insistiera, que no nos metiéramos en eso”.

“Como están muy sensibles los del Instituto Electoral, no hay que testerearlos”, explicó, pues ademas no es un asunto prioritario.

La secretaria de Gobernación y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se reunieron en privado el pasado miércoles para dialogar acerca de la Cédula de Identidad Ciudadana.

Córdova Vianello indicó que los consejeros electorales asisten a la Segob con voluntad de colaborar, pero con la premisa de que los datos personales de más de 90 millones de mexicanos le entregaron al INE serán resguardamos y cuidados celosamente por la institución.

