INE, el Supremo Poder Conservador: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como “extraño” el hecho que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya cancelado sus registros a varios candidatos de Morena.

López Obrador calificó que el INE se asumió como “supremo poder conservador“, el cual decide quiénes son candidatos y quiénes no.

Sí es extraño, porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no, antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplica”, declaró.