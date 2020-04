AMLO exhorta a mexicanos a quedarse en casa; pide no saturar hospitales

Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy importante que no ir al hospital por cualquier síntoma, pues no todos los contagiados requieren hospitalización

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es muy importante que la población se quede en casa ante la contingencia por el coronavirus COVID-19 en el país, para evitar los contagios y con ello la saturación de los hospitales.

“Lo que estamos buscando con esta medida es que no haya contagio y que no se nos presente una situación de emergencia que nos sature los hospitales. Es la famosa curva que se ha venido mostrando de cómo es diferente que se aplane la curva (de contagios)”, aseveró.

Aclaró que es muy importante que no se vaya al hospital por cualquier síntoma, pues se ha demostrado que el numero de contagiados que requiere hospitalización es reducido.

“Evitemos el desbordamiento, el descontrol de la epidemia, eso es lo principal porque va a significar salvar vidas (…) se dieron casos donde no había camas, ventiladores y enfermos graves tenían que esperar a que se desocupara la cama”, apuntó.

Explicó que se busca que el crecimiento de la enfermedad sea conducido, lo que se puede lograr evitando los contagios.

Sobre la movilidad de los ciudadanos en el transporte público, indicó que pese a que no se puede detener el Metro, “se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre, que se ordene el transporte”.

Pidió a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo que “se trasladen en vagones no llenos, lo más importante es que si no se tiene una actividad esencial, lo mejor es quedarnos en casa”.

También exhortó a que la ciudadanía y los gobernadores a alinearse y respetar las recomendaciones de los especialistas ante el COVID-19, pues “no es tiempo de ocurrencias”.

“Que todos nos alineemos, respetemos, las recomendaciones de los especialistas, de los científicos, no es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio”, sentenció.

El presidente López Obrador reiteró que no debe de haber ‘politiquería‘ ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país, por lo que hizo un llamado a la unidad.

“Vamos a seguir viendo esto de manera profesional, porque está de por medio la salud del pueblo (…) vamos bien y es tiempo de unidad”, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital