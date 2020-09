AMLO: Este gobierno no será recordado por corrupto, el principal legado será purificar la vida pública

Al iniciar su Segundo Informe de Gobierno, López Obrador apuntó que su principal legado será purificar la vida pública de México

Andrés Manuel López obrador, presidente de México, aseguró que su gobierno no será recordado por ser corrupto.

Al iniciar su Segundo Informe de Gobierno, López Obrador apuntó que su principal legado será purificar la vida pública de México.

“Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos más que en otros transformar es moralizar”, externó.

“Este gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando”, apuntó.

López Obrador dejó en claro que su gobierno no ha emprendido “persecuciones facciosos ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad.

“Se acabó la robadera de los de arriba pero falta por desterrar por completo el bandidaje oficial”, declaró.

El mandatario mexicano apuntó que por la austeridad republicana y el combate a la corrupción, su gobierno ha ahorrado 560 mil millones de pesos en lo que va de su administración.

“No es para presumir pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital