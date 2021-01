AMLO destaca que peso y economía permanecen estables pese a lo ocurrido en Capitolio de EE.UU.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pese a los disturbios registrados el miércoles en el Capitolio, el peso y la economía mexicana se mantienen estables.

Anda en 19.82 (el peso frente al dólar), estamos como antes de la pandemia a pesar de lo de ayer, no hay incertidumbre”, declaró.

López Obrador afirmó que no existe eso de que “no hay polarización en el país, que estaba dividido el pueblo de México no, hay unidad el pueblo de México”

Solo 25 por ciento de la población le gustaría que yo dejara el gobierno, 70 por ciento quiere que yo continué y 5 por ciento no ha decidido, entonces ¿cuál polarización?”, destacó.

López Obrador afirmó que no tiene invitación para acudir a la toma de protesta de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, sin embargo, afirmó que no necesita estar viajando fuera del país

No tengo invitación, he decidido salir poco, desde que estoy en la Presidencia solo he hecho un viaje a la Casa Blanca porque era muy importante el que se iniciara lo del tratado de libre comercio, destacó