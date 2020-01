AMLO descarta recibir a Sicilia en Palacio Nacional para ‘cuidar investidura presidencial’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no recibirá a Javier Sicilia y a integrantes de la caravana que saldrá el próximo 23 de enero desde Cuernavaca, toda vez que debe cuidar la investidura presidencial.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario agregó que los manifestantes podrán entrar a Palacio Nacional, pero él no las recibirá “para no hacer un show”.

“Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico”, detalló.