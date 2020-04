AMLO descarta condonación de impuestos o disminución del ISR para empresas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no habrá condonación de impuestos, subsidios fiscales, salvamentos, rescates, ni reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) como lo han solicitado los empresarios para sobrevivir la contingencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

El mandatario señaló que estos recursos se necesitan para apoyar a adultos mayores, campesinos y jóvenes de los programas sociales.

Al detallar su Plan de Reactivación Económica que dará a conocer en su Informe Trimestral, dijo que frente a la crisis, muchos sectores quisieran que el gobierno siguiera las instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el pueblo se apriete el cinturón, pero eso no ocurrirá.

“A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el Impuesto Sobre la Renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación, ¿y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, para darle a las niñas, a los niños con discapacidad para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares?”, explicó.

En este sentido, indicó que se busca evitar que se deteriore la economía popular por la contingencia del coronavirus (COVID-19) en el país, “sin destruir nuestra base económica”.

“Al mismo tiempo cuidar que no se deteriore tanto la economía, pero no solo pensando en teorías macroeconómicas, sino que no se deteriore la economía popular, que atendamos la contingencia sin destruir nuestra base económica”, detalló.