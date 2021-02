AMLO defiende iniciativa de reforma a la industria eléctrica. “Se tiene que poner orden”, asevera

El presidente López Obrador aseguró que había empresas que se apoderaron del sector eléctrico, incluso realizando actos de corrupción

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió su iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, y dejó en claro que se tiene que poner orden en dicho sector.

El mandatario mexicano dejó en claro que había empresas que se habían apoderado del sector eléctrico, incluso realizando actos de corrupción.

No les gustó que envíe una iniciativa de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica, las empresas particulares comprando y sobornando autoridades corruptas”, dijo.

“Ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, que no siga ese saqueo, pues se inconforman, pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo de no aumentar el precio de la luz, llevamos dos años sin que aumente”, reiteró.

Tengo el compromiso de que no se aumente el precio de la luz y de las gasolinas, nada más que para eso necesitamos poner orden y acabar con la corrupción. no seguir apostando a destruir la CFE para dejarles el negocio a estos traficantes de influencias”, enfatizó.

En días pasados, el presidente López Obrador envió una iniciativa al Congreso para que el despacho eléctrico priorice a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los generadores privados de renovables y por último las de ciclo combinado.

La iniciativa preferente, que debe discutirse en 30 días, también obligará a revisar los contratos ya otorgados, eliminar las subastas eléctricas y restringir el autoabastecimiento

En la exposición de motivos de su iniciativa, que ya está en comisiones de la Cámara de Diputados, el presidente justificó “fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE, para beneficio del interés nacional”.

Con información de López-Dóriga Digital