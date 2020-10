AMLO critica toques de queda en varios países ante COVID-19; “no es una actitud de confianza hacia la gente”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó las restricciones a la movilidad en varios países, tales como el toque de queda, ante la nueva ola de COVID-19, las cuales calificó de medidas autoritarias por parte de los gobiernos.

López Obrador pidió a los mexicanos actuar con libertad pero con responsabilidad de seguir las medidas sanitarias para prevenir contagios por el nuevo coronavirus.

“Que actuemos con libertad pero al mismo tiempo ser responsables como ha sucedido en el país y no utilizar medidas coercitivas, no se resuelve con eso, lo que expresa es un afán autoritario del gobierno con todo respeto a los que optan por eso, por el toque de queda”, subrayó.

No es una actitud de confianza hacia la gente es ponerse como encima como autoridad y ver a los ciudadanos como menores de edad, como que no entienden, que solo es a fuerza y no. Yo lamento que eso se esté aplicando en Europa, ni en los peores momentos de Europa habían esos toques de queda y esas medidas”, afirmó.