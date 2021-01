AMLO convoca a mexicanos a vacunarse contra el COVID-19; “eso nos va a proteger, no hay otra cosa”, dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los mexicanos a vacunarse contra el COVID-19 “cuando nos corresponda” y llamó a no hacer caso a supuestas campañas de desinformación.

No tarda y ya estoy viendo señales, en que empiecen a decir que para qué vacunarse. Le digo a todo el pueblo de México, los convoco a que todos nos vacunemos cuando nos corresponda, eso es lo que nos va a proteger, no hay otra cosa, y no tener miedo a efectos secundarios. Que no se dejen manipular por campañas en los medios”, dijo.