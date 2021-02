AMLO califica de “hecho histórico” que EE.UU. ya no construya muro fronterizo con México

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del nuevo gobierno de Estados Unidos de cancelar la declaratoria de emergencia nacional utilizada para construir el muro fronterizo.

Han construido sus tramos de muro tanto los presidentes demócratas como los republicanos, casi todos hicieron sus tramos de muro. Y ahora el presidente Biden decide que ya no va construir el muro en la frontera, es un hecho histórico”, argumentó.

Ayer, el presidente estadounidense Joe Biden puso fin a la declaratoria de emergencia utilizada por el expresidente Donald Trump para justificar la construcción del muro fronterizo con México.

López Obrador afirmó que su gobierno estará muy al pendiente del compromiso hecho por Biden en su campaña de regularizar a migrantes.

“El compromiso es de regularizar la situación de migrantes, nos importa mucho el que se cumpla ese compromiso para que se regularice la situación de nuestros paisanos que viven en EE.UU.”, dijo.

Sin embargo, el mandatario mexicano advirtió a los migrantes que no están abiertas las puertas de la frontera norte, ya que llevará tiempo para que Biden implemente su política migratoria.

Que no se piense que están abiertas las puertas de la frontera norte, no están autorizando ingresos. la política es de apoyar a los migrantes, pero en los hechos no hay nada concreto, siendo honestos va a llevar tiempo la aplicación de la nueva política migratoria”, destacó.