AMLO-Calderón ¿Persecución política?

La vida siempre dura más que la muerte. ¿O es al revés?

Florestán.

Al señalamiento del presidente López Obrador, ayer, de que en el gobierno de Felipe Calderón se vivió un narcoestado, éste lo refutó y acusó de haber montado una persecución política en su contra.

Todo inició cuando en la mañanera, el presidente dijo que cuando se empezó a hablar de eso, él lo dudó. Pero con todo lo que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de narcoestado porque estaba tomado el gobierno (de Felipe Calderón) al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia (…) Fue el colmo que el secretario de Seguridad Pública del gobierno Federal (Genaro García Luna) se haya involucrado y haya transado con uno de los grupos delictivos. Entonces ¿qué tanto son responsables los expresidentes? Pues eso va a salir de las investigaciones.

Enseguida le preguntaron por un proceso a sus antecesores y reiteró: Para enjuiciar a los expresidentes se requiere (sic) y eso es lo más conveniente, una consulta en la que los ciudadanos decidan, es lo que decida el pueblo. Yo soy de la idea de que solo así se puede juzgar a los expresidentes, yo voy a hacer lo que el pueblo decida y lo que resulte de las investigaciones judiciales.

A esto también le contestó Calderón: Eso es totalmente arbitrario, éstas son palabras de un déspota porque México se rige por la ley, no por la consulta popular. No es un tema de consulta y en mi caso, si tienen pruebas judicializables en contra de mí de haber actuado ilegalmente, pues que no se espera. ¡Adelante! Aquí me tiene y a sus órdenes. ¡No admito que deje a la consulta algo que debe ser decidido por las leyes y por los jueces, si soy culpable, que se me acuse y consigne, si soy inocente que se me deje en paz! exclamó.

Y remató acusando al presidente López Obrador de haber iniciado una persecución política en su contra. Y eso hay que decirlo alto y claro, remató Calderón.

Ya conoceremos hoy la respuesta de López Obrador.

El choque con el expresidente es frontal. No recuerdo uno de esa magnitud.

RETALES

CANDIDATO.- Calderón me dijo que no será diputado. Creo que hago más mal que bien poniendo toda esa inquina, todo ese coraje, toda esa revancha, todos los prejuicios que tiene el presidente contra mía. Si los pongo no le haré mucho favor a México Libre. Pero, digo yo, a ver las condiciones del año que viene; ESCUELITA.- Gerardo Fernández Noroña se autoproclamó presidente legítimo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que quedará en manos del PRI, que coordina René Juárez. En el Senado seguirá siendo de Morena. El día 26 se sabrá quién; y BOSQUE.- No se puede permitir que arrasen con el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec para construir otro museo. No le pueden meter un metro más de concreto a ese proyecto que tanto defendieron Claudia Sheinbaum y el mismo López Obrador.

Nos vemos mañana, pero en privado.