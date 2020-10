AMLO buscará al INE para reducir costo de consulta popular a actores políticos

López Obrador apuntó que buscará al INE para llegar a un acuerdo para que la consulta popular no tenga un costo elevado

El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que buscará al Instituto Nacional Electoral (INE) para llegar a un acuerdo y que no se eleve tanto el costo de la consulta popular a actores políticos.

Falta hablar con los directivos del INE en su momento para que todos ayudemos y que incluso participen los ciudadanos de manera voluntaria y se pueda reducir sustancialmente ese costo. Pienso que podría hacerse con la colaboración de todos y esto significaría no gastar esos recursos”, aseveró.

En primera instancia, Uuc-Kib Espadas, consejero del INE, afirmó que dicha consulta podría tener un costo de ocho mil millones de pesos.

Sin embargo, la Cámara de Diputados, en la convocatoria ara la consulta, detalló que este ejercicio ostentaría un presupuesto de más de dos mil millones de pesos.

“Creo que se hizo un presupuesto antes de tiempo (el del consejero del INE), incluso todavía la Corte no había validado la consulta, no había declarado que era constitucional y ya se había dado a conocer este presupuesto excesivo desde mi punto de vista, un poco para tratar de influir y decir ‘no hay que hacer la consulta’, con el mensaje de que es muy cara la democracia, no es cara la democracia pero lo que sí es cara es la dictadura”, reveló.

López Obrador apuntó la importancia de que la ciudadanía pase a la democracias participativa y que no se quede solo con la representativa.

“Lo importante es que tome en cuenta al pueblo, que se consulte al pueblo, hay que mandar obedeciendo y hay que dar ese paso hacia la democracia participativa, no quedarnos solo con la representativa. E la democracia el pueblo manda, está en el artículo 39 de la Constitución”, destacó.

Con información de López-Dóriga Digital