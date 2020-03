AMLO asevera que su gobierno no esconde información sobre COVID-19 en México

López Obrador apuntó que si su gobierno no informara sobre el tema del COVID-19, la prensa y los "conservadores" se le irían encima

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, descartó que su administración esté escondiendo información sobre la situación del coronavirus (COVID-19) en el país.

“Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto. médicos científicos que están ocupados de la atención de este asunto para evitar contagios, seguimos teniendo los mismos casos, afortunadamente no hay pérdida de vidas”, refirió.

“Nosotros no somos conservadores, mentirosos, hipócritas. Imagínate, si tenemos a todos los medios de comunicación en contra, qué no hubiese salido ya (risas). Estamos informando todos los días sobre este tema, con mucho profesionalismo y lo estamos haciendo antes que otros”, refirió

López Obrador apuntó que si su gobierno no informara sobre el tema del COVID-19, la prensa se le iría encima , a la cual volvió a atizar en su conferencia mañanera al calificarlos de ser poco objetivos.

“Nuestro gobierno desde el inicio le dio atención al caso, llevamos tres meses informando todos los días y vamos a seguirlo haciendo con mucha responsabilidad. Los conservadores me echarían la culpa también del coronavirus, ahora que se depreció el peso el lunes me dijeron ‘la culpa es de Andrés Manuel’, se pasan, es un exceso, no es serio”, externó.

“Hay un sesgo no hay objetividad, si no digo nada, la gente va a pensar que está leyendo información objetiva, profesional y no es así, Por eso me tardo y a veces menciono a los medios, porque imagínense si no me sientan en el banquillo de los acusados.

