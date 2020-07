AMLO asegura que va “perdiendo fuerza la pandemia”; respalda nuevamente a López-Gatell

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, refrendó, una vez más, su apoyo hacia Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en el manejo de la pandemia de COVID-19.

El mandatario mexicano aseguró que medios de comunicación y “voceros del conservadurismo” están intentado dañar a su gobierno con el tema de la pandemia.

“Tenemos que estarlos enfrentando (a los que llamó “voceros del conservadurismo”) y la han emprendido contra el doctor Hugo López-Gatell, que es un profesional de primer orden, de ahí el que quieran distorsionar las cosas”, refirió.

“Yo apoyo a Hugo López-Gatell, ¿saben qué quieren? De que no informemos, que ya no aparezca el doctor Hugo López-Gatell, para que ellos sean los que se impongan con la desinformación, la manipulación, el amarillismo, vamos a seguir informando y en efecto, a pesar de los pesares va perdiendo fuerza la pandemia”, subrayó.

López Obrador volvió a arremeter contra los medios de comunicación, en especial contra Reforma, El Financiero y la revista Proceso, así como al columnista Pablo Hiriart.

“Tenemos que enfrentar a los columnistas que pertenecen al antiguo régimen, claro, tienen todo su derecho a manifestarse y no va a haber censura para nadie, pero no me puedo quedar callado, tengo que usar mi derecho a la réplica para informarle a la gente”, destacó..