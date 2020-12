AMLO asegura que no hay influyentismo en presuntos contratos otorgados a su prima Felipa; “que se investigue”, dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) investigar si su prima hermana Felipa Obrador fue beneficiada con contratos millonarios otorgados por la paraestatal.

Versiones periodísticas señalaron que Felipa Obrador presuntamente obtuvo contratos por más de 365 millones de pesos para la empresa Litoral Laboratorios Industriales, de la cual es propietaria.

Ya he dicho que no me pertenezco, no le puedo fallar al pueblo. No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales”, externó el mandatario mexicano.