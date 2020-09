AMLO asegura que México “es un país más justo, más digno” con respecto al cumplimiento de sus 100 compromisos

Con respecto al avance de sus 100 compromisos que prometió en el Zócalo el día que asumió la Presidencia, el mandatario Andrés Manuel López Obrador señaló que encuentra un México más justo y en donde su gobierno está atendiendo a los pobres.

Es un país más justo, más digno, es un país en donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, donde ya no se permite la corrupción. Es un país en donde el presupuesto se destina a los más pobres, es un país en donde se gobierna para todos: ricos y pobres, en donde el gobierno no está secuestrado por una minoría”, destacó.