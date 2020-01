AMLO asegura que Medina Mora no le comunicó los motivos de su renuncia

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la FGR tiene dos averiguaciones en contra del exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene dos averiguaciones en contra del exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario que señaló que Medina Mora no le comunicó nada sobre los motivos que lo orillaron a presentar su renuncia.

Explicó que en la renuncia el exministro expresa que va a atender asuntos legales y agregó que la FGR “tiene dos averiguaciones en proceso, sobre este asunto, no puedo decir más porque no me corresponde”.

Detalló que las “razones graves”, como marca el procedimiento de renuncia de un ministro de la Corte, pudieran ser las averiguaciones previas.

“Ya sobre los delitos es la Fiscalía. Tengo la información de que son dos averiguaciones las que están abiertas”, aseveró.

El presidente López Obrador que sería la FGR la que podría aclarar sobre qué tipo de investigación está llevando a cabo.

“Ya estaba abierta una investigación en cuanto a acusaciones sobre el ‘traslado de recursos‘, presuntamente. Yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar su renuncia”, detalló.

Este fin de semana, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al presidente informar las causas por las cuales se dio la renuncia de Medina Mora.

El INAI llegó a esta resolución luego de que se presentara un recurso de revisión contra las respuestas emitidas por el Senado y la Presidencia de la República en las que se desconoció una carta de renuncia que Medina Mora presentó en octubre de 2019.

De acuerdo con el INAI, López Obrador tiene 10 días para revelar qué causas graves motivaron la renuncia del exministro de la Corte luego de que se considerara que hubo comunicación entre el presidente y Medina Mora días antes a que dejara la SCJN.

Con información de López-Dóriga Digital