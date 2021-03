AMLO asegura que manifestantes del 8M tenían pensado quemar puerta de Palacio Nacional

El presidente López Obrador aseguró que tenía pensado dejar una semana las vallas con los nombres de las víctimas de feminicidio

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tenía información de que durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer se tenía pensado quemar la puerta de Palacio Nacional.

López Obrador criticó, una vez más, la violencia registrada durante la manifestación por el 8M en la Ciudad de México.

“Yo tenía información, es mi trabajo. No tengo grupos de espionaje, pero sí hay inteligencia, lo que me dice la gente, ahí esta inteligencia. Además lo que he aprendido a lo largo del tiempo, mi experiencia. si no ponemos el muro pues ponemos frente a frente a los que protestan, infiltrados, con los de la policía”, dijo.

La información que tenía es que querían quemar la puerta de Palacio Nacional, imagínense eso. Tuvimos que poner el muro”, refirió.

El mandatario mexicano aseguró que tenía pensado dejar una semana las vallas con los nombres de las víctimas de feminicidio, pero ante la violencia que se registró en la manifestación por el 8M dio la orden de quitarlo la madrugada del martes.

Es lo más legítimo, justo (…) Tenía pensado que se hace la manifestación, está el muro con los nombres, las flores, entonces lo tenemos que dejar por respeto una semana. Es una causa muy justa de las mujeres y siempre las vamos a respetar”,

“No les importó nada, a destruir, ya para qué mantenemos el muro. Di la instrucción que lo quiten (horas después de la manifestación por el 8M)”, agregó.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que le gustó la intervención que realizaron las mujeres en las vallas: “me gustó mucho.Es una manera de expresar un sentimiento y al mismo tiempo una protesta. es muy válido”.

Con información de López.-Dóriga Digital