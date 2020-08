AMLO asegura que irá a declarar, si es requerido, por video de su hermano y David Leon; “No sería la primera vez que voy al Ministerio Público”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que iría a declarar al Ministerio Público en caso de que así se requerido por la autoridad correspondiente en el caso del video en donde su hermano Pío recibe dinero del extitular de protección Civil, David León Romero.

López Obrador aseveró desde hace cinco o seis días sabía que estos videos serían revelados, por lo que pidió a David León Romero no aceptar la titularidad de la empresa distribuidora de medicamentos, el cual se realizaría en los próximos días,

“Yo sabía de estos videos desde hace cinco días o seis, me habló David León porque había recibido una llamada en donde le advertían, y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad”, refirió.

“Ayer que salen los videos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, con esto no podría él hasta que se aclare la situación, no podría hacerse cargo de la empresa”, subrayó.