AMLO asegura que inversión no está riesgo debido a su política energética

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su política energética no pone en riesgo la inversión en este rubro.

En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador dejó en claro que habrá oportunidades para la inversión privada siempre y cuando se respeten las leyes en México.

No (está en riesgo la inversión) porque los inversionistas saben muy bien que tiene campos suficientes para invertir en México, siempre y cuando se respeten las leyes de México y no haya corrupción, lo que sucedió en los últimos años es que empresas extranjeras abusaron y saquearon al país porque sobornaron a funcionarios del gobierno federal, eso ya no se está permitiendo ni se permitirá”, señaló.

“Hay reglas muy claras y constantemente me están buscando empresarios extranjeros de que van a traer más capital a México, y son bienvenidos siempre y cuando no haya abusos, no haya saqueos, contratos leoninos, que paguen impuestos, que respeten la soberanía del país, México es un país con muchas oportunidades para la inversión”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que “no engañamos a nadie, desde hace tiempo venimos planteando que tenemos que rescatarte nuestra eléctrica y petrolera que son fundamentales”.

Si no cambiamos la política energética; si hubiese ganado el PRI o el PAN, a finales de este sexenio ya no existiría la CFE ni Pemex tampoco, todo iba a ser privatizado”, refirió

López Obrador volvió a dejar en claro que podría presentar una iniciativa para que “en materia energética será siempre predominante el interés de la nación”.

Con información de López-Dóriga Digital