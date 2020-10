AMLO asegura que el presidente ya no es el dirigente del partido en el poder

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente de la República ya no dirige las riendas del partido en el poder.

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal apuntó que lo anterior es parte de los cambios que tienen que ocurrir en México a partir de su gobierno.

Todo esto está sucediendo porque el presidente era el dirigente en el partido en el poder y ahora no es así, yo no me estoy metiendo porque no me corresponde, es parte de los cambios que se tienen que llevar a cabo y se tiene que ir creando el hábito democrático, genera desajustes y confrontación pero así es la democracia, tenemos que ir hacia eso”, enfatizó.