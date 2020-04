AMLO anuncia nueva conferencia sobre créditos para reactivar la economía por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de este vienes, mediante una nueva conferencia de 18:00 a las 19:00 h, se dará la información de los créditos que se van a otorgar para reactivar la economía debido a la pandemia de COVID-19.

El presidente López Obrador precisó que a partir del lunes se comenzará con la entrega de tres millones de créditos para enfrentar las crisis económica y sanitaria que se vive en el país.

A través de un mensaje en tiempo real difundido en redes sociales dijo que “pensamos informar de los créditos que se van a entregar para reactivar la actividad económica, para regresar a la normalidad”.

De la misma manera “como se informa de siete a ocho sobre la pandemia del coronavirus, así como está (el subsecretario) Hugo López-Gatell informando sobre las medidas que se están aplicando y evitar que nos afecte la pandemia y no nos enfermemos y no nos hospitalicemos”.

La nueva conferencia iniciará a las 18:00 h, desde Palacio Nacional y estará encabezada por la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Dicha conferencia se podrá ver en redes sociales.

El presidente recomendó que, al tener el crédito en construcción, se procure darle trabajo a los maestros albañiles, a los trabajadores de esta industria y que cada beneficiario se comprometa a ayudar en la medida de lo posible.

Para entregar créditos a integrantes del comercio informal, el presidente López Obrador anunció que ya inició el censo para tener el registro de las personas que pueden ser beneficiarias de uno del total de un millón de apoyos que se otorgarán desde el Gobierno de México.

“Ya se está levantando el censo para dar crédito a pequeños negocios familiares, a quienes se buscan la vida como pueden, los que ahora están siendo muy afectados por la parálisis económica y la falta de movilidad”, dijo.

“Se van a otorgar los créditos, aunque no estén en el Seguro Social (…) se va a otorgar otro millón de créditos a quienes tienen pequeños negocios familiares, la mayoría está en lo que se ha dado en llamar en el sector informal de la economía, que es hasta despectivo decirlo, discriminatorio, porque no es por gusto que estén en el llamado sector informal, es que no hay tenido opciones para estar en el formal”, agregó.