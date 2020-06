AMLO amaga con enviar iniciativa para desaparecer organismos como la CRE

López Obrador dejó en claro que este tipo de organismos fueron creados en la época de las privatizaciones, acciones que ya no realizará su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador está pensando en enviar una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para eliminar a organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Son cientos, sin duda pasan de 100 organismos de estos, independientes autónomos. Estos fueron creados por ley, aquí se refiere reforma incluso constitucional. En su momento (enviará iniciativa de ley), poco a poco, pero tenemos que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad”, apuntó.

López Obrador dejó en claro que este tipo de organismos fueron creados en la época de las privatizaciones, acciones que ya no realizará su gobierno.

“¿Por qué crearon esto? Por las privatizaciones, nosotros ya no vamos a privatizar, ya no vamos a convertir lo público en privado esto no tiene ninguna razón de ser”, argumentó.

“La gente votó pro un cambio y esto lo hablábamos, yo insistía mucho en que era un gobierno rico con pueblo pobre”, externó.

Con información de López-Dóriga Digital