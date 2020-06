AMLO afirma que Tren Maya ‘llega en un buen momento’ para reactivar la economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio este martes el banderazo de salida al tramo 3 del Tren Maya en Yucatán.

Durante el evento oficial, el presidente aseguró que la obra que conectará al sureste de México y fomentará el turismo “llega en un buen momento”.

López Obrador explicó que ante la pandemia de coronavirus se requiere reactivar la economía, siendo dicha obra la mejor manera de hacerlo.

Dijo que el Tren Maya junto con el programa Sembrando Vida están reactivando la economía local, además de que se contempla un programa de mejoramiento urbano y vivienda.

El primer mandatario de México añadió que Grupo INDI, a cargo del tramo 3 del Tren Maya, también construyó los segundos pisos del Periférico en la Ciudad de México.

Precisamente a Manuel Muñozcano, representante de grupo INDI, el presidente lo exhortó a terminar en tiempo y forma la obra. Posteriormente, llamó a las empresas a que cumplan, sean responsables y se acabe el influyentismo.

Que no haya sobornos, que no haya moche, que no haya corrupción, que podamos tener una relación transparente, honesta, entre las empresas y el Gobierno”, señaló.