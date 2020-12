AMLO afirma que se cuida que no haya influyentismo en aplicación de la vacuna contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 serán para los trabajadores de la salud que luchan en primera línea contra la enfermedad.

El mandatario mexicano apuntó que las protestas de médicos y enfermeras ocurridas el fin de semana se debe a que no alcanzaron parte de estas dosis.

López Obrador apuntó que con las 42 ml dosis que llegaron de la vacuna de Pfizer/BioNTech se permitirá inmunizar a más médicos y enfermeras, además de que apuntó que se está cuidando que no haya influyentismo.

Ahora sí fueron 42 mil, van a alcanzar más y se va a vacunar a todos, y se está cuidando mucho eso, que no haya influyentismo, que no haya nada de transas, que n haya eso de brincarse la fila, que no se tenga la vacua si no se está trabajando en u hospital COVID, nada de vacunar a funcionarios y políticos, eso se está cuidando para que sea completamente distinto, que haya igualdad”, externó