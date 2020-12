AMLO asegura que “no es cierto” que se haya vacunado contra el COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que es falsa la información de que ya se haya aplicado la vacuna contra el COVID-19.

López Obrador afirmó que esperará su turno para aplicarse la vacuna contra el nuevo coronavirus, aproximadamente en el mes de marzo de 2021.

No es cierto (de que ya se aplicó la vacuna contra el COVID-19), pero así hay muchísimas cosas en los medios, muchas mentiras, imagínense ?cómo voy a hacer yo eso, que me voy a vacunar? Lo que estoy haciendo es cuidándome, hasta que me toque el turno”, destacó.